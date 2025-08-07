Galatasaray'ın Süper Lig Performansı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmandaki Gaziantep FK maçı ile başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 67 sezonda Fenerbahçe ile 136 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 54 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 172 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.

En fazla golü (164) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 136 38 45 53 133 164 Beşiktaş 134 51 43 40 165 143 Trabzonspor 104 47 25 32 142 119 Gençlerbirliği 98 54 21 23 172 101 Samsunspor 64 43 14 7 138 48 Göztepe 62 37 13 12 99 45 Kayserispor 58 36 17 5 130 46 Antalyaspor 58 37 14 7 115 49 Konyaspor 48 35 8 5 92 32 Çaykur Rizespor 46 32 7 7 113 47 Kasımpaşa 42 26 9 7 87 48 Kocaelispor 40 25 9 6 76 38 RAMS Başakşehir 34 19 8 7 60 38 Fatih Karagümrük 20 13 5 2 39 18 Alanyaspor 18 12 3 3 42 18 Gaziantep FK 12 10 1 1 27 11 Eyüpspor 2 1 1 0 7 3

Kaynak: AA