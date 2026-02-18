Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü - Son Dakika
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü

Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
18.02.2026 15:43
Galatasaray\'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'nu hakeme itiraz için yönlendirip kart sonrası geri göndermesi sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir görüntü, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'u sosyal medyada gündeme taşıdı. Maçın skorundan çok, kulübede yaşanan bir an konuşulmaya başlandı.

OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Karşılaşmadan saatler sonra paylaşılan görüntülerde Okan Buruk'un, bir pozisyon sonrası hakeme itiraz etmek için yardımcısı İrfan Saraloğlu'nu eliyle 4. hakeme doğru yönlendirdiği görüldü.

Orta hakemin kenara gelmesi üzerine Buruk'un bu kez Saraloğlu'nu geri çağırdığı, hakemin kart göstermesinin ardından ise yardımcısını yeniden yerine gönderdiği anlar kameralara yansıdı.

GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, Okan Buruk'un yardımcısını "itiraza gönderip geri çağırdığı" anlarla ilgili esprili yorumlar yaptı. Galatasaray'ın farklı galibiyeti kadar, teknik heyet arasında yaşanan bu diyalog da maçın ardından en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ebrar465858 ebrar465858:
    Adam değişik ne yapmak istediğini kendisi bile bilmiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
