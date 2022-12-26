Galatasaray'ın yıldızından ekonomi yorumu: Hepimiz zor günlerden geçiyoruz

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Galatasaray, 662 gün sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna yükseldi. Takımını liderliğe taşıyan Gomis'ten maç sonu dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PARALARINI HARCIYORLAR"

37 yaşındaki golcü taraftarın zor şartlarda maça gelmek için harcama yaptığını belirterek, "Şu anda hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Buna rağmen paralarını ödeyip buraya geliyorlar. Dolayısıyla bizim de karşılığını vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ALKIŞ TOPLADI

Galatasaray'ın ve taraftarın bütçesini düşünen tecrübeli golcünün hassasiyeti alkış topladı. Galatasaray'la mukavelesi sezon sonu dolacak Gomis, 1.75 milyon euro ücret kazanıyor.