Galatasaray'ın yıldızından ekonomi yorumu: Hepimiz zor günlerden geçiyoruz - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızından ekonomi yorumu: Hepimiz zor günlerden geçiyoruz

26.12.2022 17:17

İstanbulspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis'in kulübün ve taraftarın ekonomik olarak zorluk yaşadığını belirterek, "Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Buna rağmen taraftarlarımız paralarını harcayıp buraya geliyorlar. Karşılığını vermemiz lazım" demesi dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Galatasaray, 662 gün sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna yükseldi. Takımını liderliğe taşıyan Gomis'ten maç sonu dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PARALARINI HARCIYORLAR"

37 yaşındaki golcü taraftarın zor şartlarda maça gelmek için harcama yaptığını belirterek, "Şu anda hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Buna rağmen paralarını ödeyip buraya geliyorlar. Dolayısıyla bizim de karşılığını vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ALKIŞ TOPLADI

Galatasaray'ın ve taraftarın bütçesini düşünen tecrübeli golcünün hassasiyeti alkış topladı. Galatasaray'la mukavelesi sezon sonu dolacak Gomis, 1.75 milyon euro ücret kazanıyor.

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