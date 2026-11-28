Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'la 9 derbide 5 kez kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Beşiktaş ile 9 maçta karşılaştı. Bu derbilerde 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Buruk'un takımı, yarın deplasmanda oynanacak Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş'a konuk olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile 9 kez rakip oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıları 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, siyah-beyazlılarla 8'i Trendyol Süper Lig, 1'i de Turkcell Süper Kupa olmak üzere 9 derbi oynadı. Geride kalan maçlarda Buruk'un ekibi, 9 derbinin 5'ini kazanırken, 3 kez yenildi, 1 defa da berabere kaldı.
Beşiktaş ile 21 kez karşılaştı
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında da Beşiktaş'ta forma giydi.
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