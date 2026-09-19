Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenilgisinde Saraloğlu dördüncü hakemleri eleştirdi

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Trabzonspor maçının ardından, bu sonucun üstesinde geleceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinden dolayı basın toplantısına yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı. Trabzonspor'u ortaya koyduğu futboldan dolayı tebrik eden Saraloğlu, karşılaşmada dördüncü hakemle yaşanan iletişime dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

"Trabzonspor'u tebrik ediyorum"

Karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını belirten Saraloğlu, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun oynadılar, güçlü kadroları var. Sözlerimin hiçbiri Trabzonspor'u hedef almıyor, onları küçük düşürücü veya başarılarına gölge düşürücü değil. İyi oyun oynadılar, kazandılar" ifadelerini kullandı.

"İkinci golü bireysel hatadan yedik"

Maçın 4. dakikasında erken gol yediklerini belirten Saraloğlu, "Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Maalesef 4. dakikada erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda bir gol fırsatı veya birkaç pozisyon bulduk. Direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı, onu değerlendiremedik. Sonra bireysel hata diyebileceğimiz bir davranıştan ikinci golü yedik ve devreyi 3-0 geride tamamladık" dedi.

"Sonuç hedefimizi etkilemez"

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyunu dengelediklerini ifade eden Saraloğlu, "İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu dengeledik. Pozisyonlara girdik. Çok fazla net karşı karşıya pozisyon bulamadık ama gol öncesi pozisyonlar hazırladık. Oyunun 3-0 veya 4-0 bitmesi, sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü ve hedefimizi etkileyen bir sonuç değil. Bunun üstesinden geleceğimize söz verebilirim" diye konuştu.

"Dördüncü hakemlerin biraz tecrübeli olması gerekir"

Okan Buruk'un kırmızı kart görmesiyle ilgili doğrudan orta hakeme yönelik bir şikayetlerinin olmadığını dile getiren Saraloğlu, eleştirilerinin dördüncü hakeme yönelik olduğunu söyledi.

Saraloğlu, "Maçın orta hakemiyle hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şikayetimiz yok. Oyun süresi içerisinde hiçbir negatif iletişimimiz olmadı. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı ve söylememi istediği şey, kendisine en yakın duran bir adam olarak sadece oyunu hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi" dedi.

"Kulübeleri yönetemiyorlar"

Dördüncü hakemlerin tecrübeli olması gerektiğini savunan Saraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dördüncü hakemlerin biraz tecrübeli olması gerekirken bizde acemileri dördüncü hakem yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Kulübede geri düşen takım veya öne geçen takım, hangi takım olursa olsun, hakemi etkilemeye veya oyunu etkilemeye yönelik, oyuncularını olumlu davranışlara yönlendirmek için uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıların absorbe edilmesi, olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi tecrübesiz hakemlerin maalesef inisiyatifine kalıyor."