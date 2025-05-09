Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda Elias Jelert kafilede yer almazken, maç öncesi durumu merak edilen Eren Elmalı ise kadroda kendisine yer buldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda tek eksik! Bir de müjdeli haber - Son Dakika
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