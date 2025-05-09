Galatasaray\'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda tek eksik! Bir de müjdeli haber

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

CİMBOM'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılılarda Elias Jelert kafilede yer almazken, maç öncesi durumu merak edilen Eren Elmalı ise kadroda kendisine yer buldu.