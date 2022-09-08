Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi

08.09.2022 00:44
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen Yusuf Demir ve Ross'u, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

İki futbolcunun yapılacak son görüşmelerin ardından Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Kariyerine Avusturya ekibi Rapid Wien'de başlayan Yusuf Demir, sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak İspanya ekibi Barcelona'da forma giydi.

Savunmanın ortasında görev yapan Danimarkalı 21 yaşındaki futbolcu Mathias Ross ise ülkesinin Aalborg takımında forma giyiyor.

YORUMLAR
500
Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları
Kaynak: AA

Mathias Ross, Galatasaray, Yusuf Demir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı
00:15 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte Liverpool'un bozguna uğradığı gecenin tüm sonuçları...
00:11 Peş peşe zamların ardından motorinde bu kez indirim haberi geldi
23:56 Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu
23:55 Gaziantep'te vahşet! Babasını bıçakla öldürüp kendini astı
23:46 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı
23:42 Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere eğitim! ABD'nin skandalları son bulmuyor
23:34 Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı
23:34 Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları
23:21 Galatasaray'da transfer bitmiyor! Milot Rashica açıklaması da geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 00:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement