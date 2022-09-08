Kariyerine Avusturya ekibi Rapid Wien 'de başlayan Yusuf Demir, sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak İspanya ekibi Barcelona 'da forma giydi.

Kaynak: AA

Mathias Ross, Galatasaray, Yusuf Demir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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