Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı

31.07.2023 19:58

Galatasaray'ın yaptığı transferler ve açıklanan zarar rakamları, UEFA'nın dikkatini çekti. Son 3 yılda 106 milyon euro zarar eden sarı-kırmızılılar, yeni bir anlaşma imzalamak zorunda kalabilir.

Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı. Eksiye düşen diğer takımlar gibi sarı-kırmızılılarda incelemeye alındı.

RAKAMLAR BAŞ AĞRITABİLİR

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yapılan transferlerde FFP radarına takılmak istemediklerini ifade etmişti. Buna karşılık açıklanan rakamlar Galatasaray'ın başını ağrıtacak gibi duruyor.

106 MİLYON EURO

Futbol Dergi'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların açıkladığı son 3 yıllık zarar, 1.8 milyar TL euro bazında ise 106 milyon euro. Bu, UEFA sınırının üzerinde. Çeşitli kısıtlamalar getirecek yeni bir anlaşma imzalanması kaçınılmaz gözüküyor.

YORUMLAR (6)
  • Münir pekel: Sergio Ramosu alıyor adamlar uefa kına yaksın Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Özcan Seven: Devlet öder bunların borcunu daha önce yaptığı gibi Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: UEFA uyanmış, keşke bizim devleti yönetenler de dost ahbap ilişkilerine bir son verip milletten toplanan vergileri millete harcamak yerine kulüplerin borçlarını kapatmaya harcamasalar.... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:34 Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor
20:29 Meğerse bu teklifi bekliyormuş! Joao Pedro, Brezilya yolcusu
20:29 Esenyurt'ta tekel bayisi saldırısındaki şüpheliler yakalandı
20:24 Esenyurt'ta tekel saldırısının şüphelisi yakalanmamak için saç ve sakalını kesmiş
19:58 Cayır cayır sıcak çay içerken iki kez düşünün! Riski büyük
19:28 Kolombiya'da ormanda ilişkiye giren çiftle karşılaşan bisikletçi şaşkınlığını gizleyemedi
19:23 Ormanda bisiklet süren adam, cinsel ilişkiye giren çifti görünce neye uğradığını şaşırdı
19:24 Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı
19:20 Galatasaray'a şok! Yapılan transferler sonrası UEFA harekete geçti
18:22 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın tüm şüphelileri gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 21:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement