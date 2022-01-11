Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı

Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Domenec Torrent İstanbul'a geldi. İspanyol hocanın uçağı, 23.30'da İstanbul'a iniş yaptı.
Yeni teknik direktör Domenec Torrent'i, İstanbul'da Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün karşıladı. Torrent ismini ilk olarak Işıtan Gün gündeme getirmişti. Işıtan Gün geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, "Yeni yardımcı antrenörümüz olacak" demişti.
Başkan Burak Elmas bugün düzenlediği basın toplantısında, "Kendisinin yardımcı antrenör olması konusunda anlaşmıştık. Ama teknik direktörümüz oldu" ifadelerini kullandı.
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