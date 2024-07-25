Galatasaray'ın yeni sağ beki Elias Jelert oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni sağ beki Elias Jelert oldu

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Jelert, sarı-kırmızılıların tarihindeki 3. Danimarkalı futbolcu oldu.

25.07.2024 22:12
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Galatasaray'ın yeni sağ beki Elias Jelert, sarı-kırmızılıların 3. Danimarkalı futbolcusu oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek pozisyondaki arayışlarını sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Elias Jelert'i kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Jelert böylece sarı-kırmızılıların tarihinde 3. Danimarkalı futbolcu oldu.

Galatasaray, Victor Nelsson'u 2021 ve Mathias Ross'u da 2022 yılında transfer etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni sağ beki Elias Jelert oldu - Son Dakika

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