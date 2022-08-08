Dries Mertens: "Gücümü sahada göstermek istiyorum" - Son Dakika
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Dries Mertens: "Gücümü sahada göstermek istiyorum"

08.08.2022 22:34
Dries Mertens: "Gücümü sahada göstermek istiyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, 1 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gücümü sahada göstermek istiyorum.

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, 1 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gücümü sahada göstermek istiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim" dedi.

Galatasaray Belçikalı oyuncu Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Mertens, Galatasaray'dan teklif gelince onur duyduğunu ve bu büyük kulübün bir parçası olarak başarılar kazanmak istediğini dile getirdi. Belçikalı oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İtalya'da 9 yıl geçirdim ve artık değişiklik yapmaya hazır olduğumu hissettim. Galatasaray gibi bir takımdan teklif gelince onur duydum. Mükemmel bir adım atmış oldum. Çok güzel bir karşılama oldu. Böyle taraftarlara Napoli'den alışkınım ama taraftarımızın gece geç saatlere kadar bizi beklemeleri çılgıncaydı. Buraya başarılı olmaya geldim. Bir yıllık sözleşme imzaladım ama daha fazla kalmak isterim. Neden beni istediklerini göstermeye geldim. Gücümü sahada göstermek istiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Sahada her zaman gollerimi atmak ve maç kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Bunun için var gücümle çalışacağım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dries Mertens: 'Gücümü sahada göstermek istiyorum' - Son Dakika

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