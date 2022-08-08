Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in Torreira'ya yaptığı "Kebap" isyanı kahkahalara boğdu - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in Torreira'ya yaptığı "Kebap" isyanı kahkahalara boğdu

08.08.2022 23:16
Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in Torreira'ya yaptığı "Kebap" isyanı kahkahalara boğdu

Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens canlı yayında açıklamalarda bulundu. Twitter'dan gerçekleştirilen yayında Mertens'in Torreira için "Üç gündür buradayız, bizi her akşam kebap yemeye götürmek istiyor. Bu akşam da döner istiyor." ifadelerini kullandığı anlar kahkahalara boğdu.

Dünyaca ünlü futbolcular Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan Galatasaray, iki futbolcunun transferini Twitter'da gerçekleştirilen canlı yayında açıkladı. Yayına konuk olan yıldızlar, taraftara mesaj gönderirken Mertens'in Torreira ile ilgili söyledikleri renkli anlar ortaya çıkardı.

"BU AKŞAM DA DÖNER İSTİYOR"

Dries Mertens konuştuğu sırada yayına tekrar katılan Lucas Torreira, "Kebap istiyorum kebap" dedi. Mertens ise "Üç gündür buradayız, bizi her akşam kebap yemeye götürmek istiyor. Bu akşam da döner istiyor" açıklamasını yaptı.

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBÜN PARÇASIYIM"

Transferle ilgili konuşan Torreira "Gerçekten çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir an. Çok keyifli, hislerim inanılmaz. Çok büyük bir kulübün parçasıyım. Bu kulübün kariyerimde çok büyük bir yer etmesini bekliyorum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Lucas Torreira ayrıca "Taraftarlara çok teşekkür ederim. kararımda büyük rol oynadılar. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük hedefleri kabul edip, mücadele vermek demek bu imza. Şampiyonluk için gerekeni yapacağız." açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY İÇİN BÜYÜK BİR YIL"

Yayın katılan Fernado Muslera "Herkese merhaba ben Muslera kaptan. Mertens ve Torreira buraya geldiği için çok mutluyum. Onlara buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Başkanımıza ve Erden Bey'e teşkkürler. Büyük işler yaptılar. Galatasaray için büyük bir yıl. Galatasaray her sene şampiyonluklar kazanması gereken büyük bir kulüp. Yönetimin gözü büyük oyuncularda. Bu kulüpte büyük oyuncularla oynadım. Havada bunun kokusunu alıyorum, büyük şampiyonluklar, büyük unvanlar.. Bu yolda olmamız gurur veriyor." dedi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in Torreira'ya yaptığı 'Kebap' isyanı kahkahalara boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in Torreira'ya yaptığı "Kebap" isyanı kahkahalara boğdu - Son Dakika
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