Galatasaray'ın yeni yıldızı Angelino sakatlandı

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadığı maçta sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Angelino sakatlandı.

84'TE SAKATLANDI

Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino, ilk maçında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Mücadelenin 84'üncü dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

YERİNE DUBOIS GİRDİ

Başarılı sol bek bir süre kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi. Okan Buruk, Angelino'nun yerine Leo Dubois'u aldı.