Galatasaray'ın yeni yıldızı Angelino sakatlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni yıldızı Angelino sakatlandı

25.07.2023 21:15

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadığı maçta, Leipzig'ten kiralanan sol bek Angelino sakatlandı. Maçın 84. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol sol bek, yerini Leo Dubois'e bıraktı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadığı maçta sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Angelino sakatlandı.

84'TE SAKATLANDI

Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino, ilk maçında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Mücadelenin 84'üncü dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

YERİNE DUBOIS GİRDİ

Başarılı sol bek bir süre kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi. Okan Buruk, Angelino'nun yerine Leo Dubois'u aldı.

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