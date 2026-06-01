Galatasaray'ın Yeni Yönetimi Toplandı

01.06.2026 16:35
GALATASARAY Spor Kulübü'nün seçilmiş 93'üncü Dönem Yönetim Kurulu, ilk toplantısını başkan Dursun Aydın Özbek başkanlığında gerçekleştirdi.

Galatasaray gelenekleri doğrultusunda Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 14.00'te yapılan toplantıda, 23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın ardından görevi devralan 93'üncü Dönem Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı belirlendi.

Buna göre yönetim kurulunda görevler şu şekilde paylaştırıldı:

Başkan: Dursun Aydın Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara

Başkan Yardımcısı: Sedat Artukoğlu

Genel Sekreter: Can Natan

Muhasip Üye: Mehmet Burak Kutluğ

Kaynak: DHA

