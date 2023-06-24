Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasınadaki aşk iddiaları bir kez daha alevlendi. İkili, Miami'de beraber tatil yaparken görüntülendi.
Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın adı ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşk iddialarına karışmaya devam ediyor. Türkiye'de birçok kez birlikte görüntülenen ikili için aşk yaşadıklarına dair haberler gündeme gelmişti.
İkili arasındaki aşk iddialarını kuvvetlendiren yeni bir gelişme yaşandı. Torreira ve Devrim Özkan'ın Miami'de çekilen samimi görüntüleri objektiflere takıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi - Son Dakika