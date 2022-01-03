Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için beklenen teklifler gelmeye başladı. Akşam'ın haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu için ilgisini belli eden ilk kulüp Wolfsburg oldu.
23 yaşındaki oyuncu için Stuttgart ve Hoffenheim gibi Almanya Ligi ekiplerinin de nabız yokladığı belirtildi.
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kerem için 15 milyon euronun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Kerem bu sezon 32 maçta 7 gol ve 6 asistle oynadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem için ilk resmi teklif geldi! Wolfsburg 15 milyon euroyu gözden çıkarttı - Son Dakika Spor