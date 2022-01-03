Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem için ilk resmi teklif geldi! Wolfsburg 15 milyon euroyu gözden çıkarttı

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için beklenen teklifler gelmeye başladı. Akşam'ın haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu için ilgisini belli eden ilk kulüp Wolfsburg oldu.

İKİ TAKIM DAHA DEVREDE

23 yaşındaki oyuncu için Stuttgart ve Hoffenheim gibi Almanya Ligi ekiplerinin de nabız yokladığı belirtildi.

32 MAÇTA 7 GOL, 6 ASİST

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kerem için 15 milyon euronun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Kerem bu sezon 32 maçta 7 gol ve 6 asistle oynadı.