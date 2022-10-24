Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarıyla tepki çektiği mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yıldızı Dries Mertens oldukça sinirlendi.
Beyaz TV'de yer alan habere göre, Mertens maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı. Belçikalı yıldızın, "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, Alanyaspor karşısında ilk skor katkısını yaptı. Belçikalı yıldız, Akdeniz ekibi karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'i takım arkadaşları zor sakinleştirdi - Son Dakika