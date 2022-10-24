Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'i takım arkadaşları zor sakinleştirdi - Son Dakika
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Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'i takım arkadaşları zor sakinleştirdi

24.10.2022 15:54

Alanyaspor maçının ardından soyunma odasında adeta çılgına dönen Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, arkadaşlarına dert yanarak, "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği iddia edildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarıyla tepki çektiği mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yıldızı Dries Mertens oldukça sinirlendi.

"İTALYA LİGİ'NDE BU KADAR KART ÇIKMIYOR"

Beyaz TV'de yer alan habere göre, Mertens maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı. Belçikalı yıldızın, "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.

ALANYA MAÇINDA SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, Alanyaspor karşısında ilk skor katkısını yaptı. Belçikalı yıldız, Akdeniz ekibi karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

YORUMLAR (4)
  • süleyman hakan gökşen: yerlisi her maç sonra hakemi suçlarsa, yabancılar da bu sazı çalmaya başlar, çok ayıp ve gereksiz bir durum, hadi İngiltere'de yapın bunu, İspanya'da yapın, yapamazsınız, gaganızı keserler... Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
  • Eyüp YILDIRIM: Eh hakem diye geçinenler Türkiye de yaptıklarını İngiltere İspanya da yapsınlar da görelim gagalarını keserler. 5 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: martens daha ilk golünü attı aradan geçmiş 10-11 hafta, kimse neden diye soruyor mu ? Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'i takım arkadaşları zor sakinleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'i takım arkadaşları zor sakinleştirdi - Son Dakika
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