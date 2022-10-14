Galatasaray'ın sezon başında yaptığı en ses getiren transferlerden biri olan Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ile evlerinin kapısını Galatasaray Televizyonu'na açtı. Türkiye ve İstanbul hakkında konuşan çift, oğulları için de düşündükleri Türk ismini açıkladı.
Napoli'deki lakabının Ciro olması hakkında Mertens, "Ciro, Napoli'de aslında Napoli'lere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro'ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro Romeo koyduk." ifadelerini kullandı.
Eşi Katrin Kerkhofs ise Mertens'in bu sözlerinin ardından, "Belki iki sene burada yaşadıktan sonra da oğlumuza Mehmet ismini de verebiliriz. Dries çok mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor belki şakayla karışık baba olarak eş olmaktan çok daha iyi (şaka yapıyor)" dedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi - Son Dakika