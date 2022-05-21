Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu performansıyla takımın parlayan yıldızı oldu. Milli futbolcu sezonun sona ermesinin ardından yaptığı paylaşımla "Takımdan ayrılıyor mu?" dedirtti.

"HER SEZON UNTULMAZDIR"

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Sevgili Galatasaray ailem, sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.