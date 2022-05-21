Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali

21.05.2022 13:51

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. "Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler." yazan milli yıldızın ifadeleri, Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu performansıyla takımın parlayan yıldızı oldu. Milli futbolcu sezonun sona ermesinin ardından yaptığı paylaşımla "Takımdan ayrılıyor mu?" dedirtti.

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu'ndan olay paylaşım

"HER SEZON UNTULMAZDIR"

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Sevgili Galatasaray ailem, sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu'ndan olay paylaşım
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