Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın Lazio ile görüşeceği açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın Lazio ile görüşeceği açıklandı

25.06.2023 15:35

Galatasaray'ın şampiyonluk kazanmasında büyük rol oynayan Lucas Torreira'nın menajeri, Lazio ile görüşeceklerini açıkladı. Torreira'nın satılık olmadığını belirten menajer, gelecek hafta tekliflerini dinlemek için randevu aldıklarını söyledi.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira, sarı-kırmızılılar ile yolları ayırabilir. Uruguaylı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, Lazio ile görüşeceklerini belirtti.

"TEKLİFLERİ DİNLEMEK İÇİN LAZIO İLE BİR RANDEVUM OLACAK"

La Lazio Siamo Noi'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak." ifadelerini kullandı.

"İŞ, İŞTİR"

Betancur açıklamasının devamında, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir. O satılık olmasa da iş iştir, randevuyu aldık. Lazio büyük kulüp, saygı duyuyoruz ve bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz." dedi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi

Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın Lazio ile görüşeceği açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın Lazio ile görüşeceği açıklandı
15:31 Lucas Torreira'nın menajerinden Galatasaray taraftarını yıkan sözler: Randevuyu aldık
15:03 Taşlarla yapılan yemek Çin'de popüler hale geldi
14:59 Çinlilerin yeni modası pes dedirtti! Tavada taş kızartıp yemeye başladılar
14:52 97. Gazi Koşusu İstanbul'da düzenlenecek
14:48 97. Gazi Koşusu için geri sayıma geçildi! İşte yarışacak atlar ve jokeyleri
14:32 MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Ölüm İddialarına Eşi Aysun Aslan'dan Sert Tepki
14:28 Özkan Uğur'un ölüm iddialarına eşi Aysun Aslan'dan sert tepki: Şerefsizler, sizi dava edeceğim
14:18 Putin'den isyan sonrası ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna harekatı
14:14 Son dakika! İsyancılarla anlaşan Putin'den ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna harekatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 15:56:19. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın Lazio ile görüşeceği açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement