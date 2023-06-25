Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın Lazio ile görüşeceği açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira, sarı-kırmızılılar ile yolları ayırabilir. Uruguaylı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, Lazio ile görüşeceklerini belirtti.

"TEKLİFLERİ DİNLEMEK İÇİN LAZIO İLE BİR RANDEVUM OLACAK"

La Lazio Siamo Noi'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak." ifadelerini kullandı.

"İŞ, İŞTİR"

Betancur açıklamasının devamında, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir. O satılık olmasa da iş iştir, randevuyu aldık. Lazio büyük kulüp, saygı duyuyoruz ve bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz." dedi.