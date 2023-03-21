Süper Lig'de 2 haftadır gol atamayan Mauro Icardi, bir küsüp bir barıştığı eşi Wanda Nara'ya yeni işinde başarılar diledi.
Geçtiğimiz gün Nara ile yemek yediği bir fotoğrafı paylaşan Icardi, bu kez eşine yeni işi için başarı temennisinde bulundu. Deneyimli golcü, Arjantin Masterchef'te sunuculuk yapacak eşi ile pozunu paylaşıp, "Bu gece için başarılar aşkım." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Deneyimli santrfor, bu mücadelelerde 9 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Icardi, Wanda Nara ile Masterchef sembolünün önünde resim çektirdi: Başarılar aşkım - Son Dakika