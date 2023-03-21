Icardi, Wanda Nara ile Masterchef sembolünün önünde resim çektirdi: Başarılar aşkım - Son Dakika
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Icardi, Wanda Nara ile Masterchef sembolünün önünde resim çektirdi: Başarılar aşkım

21.03.2023 14:18

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, Masterchef Arjantin programında sunuculuk yapacak eşi Wanda Nara'ya başarılar dileğinde bulundu. Nara ile Masterchef sembolü önünde poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Arjantinli santrafor, "Bu gece için başarılar aşkım" notunu düştü. Gönderi kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Süper Lig'de 2 haftadır gol atamayan Mauro Icardi, bir küsüp bir barıştığı eşi Wanda Nara'ya yeni işinde başarılar diledi.

"BU GECE İÇİN BAŞARILAR AŞKIM"

Geçtiğimiz gün Nara ile yemek yediği bir fotoğrafı paylaşan Icardi, bu kez eşine yeni işi için başarı temennisinde bulundu. Deneyimli golcü, Arjantin Masterchef'te sunuculuk yapacak eşi ile pozunu paylaşıp, "Bu gece için başarılar aşkım." ifadelerini kullandı.

Masterchef'te sunuculuk yapacak! Icardi'nin Wanda Nara paylaşımına beğeni yağdı

ICARDI'NİN KARNESİ

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Deneyimli santrfor, bu mücadelelerde 9 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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