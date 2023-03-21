Icardi, Wanda Nara ile Masterchef sembolünün önünde resim çektirdi: Başarılar aşkım

Süper Lig'de 2 haftadır gol atamayan Mauro Icardi, bir küsüp bir barıştığı eşi Wanda Nara'ya yeni işinde başarılar diledi.

"BU GECE İÇİN BAŞARILAR AŞKIM"

Geçtiğimiz gün Nara ile yemek yediği bir fotoğrafı paylaşan Icardi, bu kez eşine yeni işi için başarı temennisinde bulundu. Deneyimli golcü, Arjantin Masterchef'te sunuculuk yapacak eşi ile pozunu paylaşıp, "Bu gece için başarılar aşkım." ifadelerini kullandı.

ICARDI'NİN KARNESİ

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Deneyimli santrfor, bu mücadelelerde 9 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.