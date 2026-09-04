Galatasaray'ın yıldızı Torreira, Başakşehir maçında bu sezonki ilk golünü attı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendi. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, 71. dakikada attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı ve sarı-kırmızılıları öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu, maça 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Başakşehir maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında ceza sahası içinde Ismail Jakobs ile paslaşmasının ardından kale önünde topla buluşan Torreira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü attı.
Maça 11'de başlayan Lucas Torreira, 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı Torreira, Başakşehir maçında bu sezonki ilk golünü attı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?