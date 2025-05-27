Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.
Türkiye Kupası ve Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Milli yıldız Yunus Akgün'ün sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" denildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün bıçak altına yattı - Son Dakika
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