Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ın kehanetini gündeme getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ın kehanetini gündeme getirdi

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmesi, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın daha önce yaptığı iddiaları gündeme getirdi. Çakar, Galatasaray'ın bu turu geçemeyeceğini ve teknik direktör Okan Buruk'un zor durumda kalacağını, Fatih Terim'in de Galatasaray'a döneceğini öne sürmüştü.

28.08.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, Young Boys'a elenmesi, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ı kehanetini yeniden gündeme getirdi.

ÇAKAR'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Çakar, daha önce yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın bu turu geçemeyeceğini öngörmüş ve Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Çakar, "Young Boys asla Galatasaray'dan fersah fersah düşük takım değil. Galatasaray, sadece kadro kalitesiyle ön plana çıkıyor. Üstelik 1 gollük avantajları da var. Galatasaray'ı geçmeleri asla büyük sürpriz olmaz. Young Boys'un turu geçeceğini düşünüyorum" demişti.

"FATİH TERİM SESLERİ YÜKSELECEK" DEMİŞTİ

Çakar, Galatasaray'ın bu yenilgiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk'un zor durumda kalacağını da öngörmüştü. Çakar, "Muhtemelen çarşamba sabahı Okan Buruk topun ağzına gelecek. Yönetim Kurulu üyeleriyle karşı karşıya gelecek. Camiada Fatih Terim sesleri yükselecek" iddialarında bulunmuştu.

MOURİNHO'YA RAKİP OLABİLİR

Ünlü yorumcu Çakar, Terim'in Mourinho gibi dünya çapında tanınan bir teknik direktörü geride bırakarak gücünü yeniden kanıtlamak istediğini de belirterek büyük bir iddia ortaya atmıştı. Sosyal medyada bu sözler yeniden gündeme otururken, iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor.

Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray\'ın Young Boys\'a elenmesi Ahmet Çakar\'ın kehanetini gündeme getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Beyaz Futbol, Galatasaray, Ahmet Çakar, Fatih Terim, Okan Buruk, Young Boys, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ın kehanetini gündeme getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Merdo: Ben Okan buruğa suç bulmuyorum adam ta İsviçre’de söyledi bu maçı da Azeri hakem yönetsin diye kardeşim adaletli hakemlerle bu iş yürümez bak sonuç adamların kendi liginde galibiyeti bile yok. 10 5 Yanıtla
  • ferhat eser: Terim önce giovanniye rakip olsun ahmet bu ülkenin en iyi yerli hocası şenol güneştir oda şuan istirahatte 2 4 Yanıtla

12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:40 Domates eken çiftçinin isyanı Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı’na sitem etti Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 12:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ın kehanetini gündeme getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement