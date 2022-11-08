Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı

08.11.2022 22:38

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ofspor'un hocası Tolgay Kerimoğlu, Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyi çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında Ofspor'u ağırladı. Karadeniz ekibinin hocası Tolgay Kerimoğlu, efsane futbolcunun ağabeyi çıktı.

TUGAY'IN AĞABEYİ TOLGAY KERİMOĞLU

Ofspor Teknik Direktörü Tolgay Kerimoğlu, Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyi çıktı.

Duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray'ın rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı
Tolgay Kerimoğlu

KAZANAN 5. TURA YÜKSELECEK

Maçın 90 dakikası beraberlikle sonuçlandığı takdirde iki devreli uzatma oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

Duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray'ın rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı
Tugay Kerimoğlu
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Tugay Kerimoğlu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı - Son Dakika
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