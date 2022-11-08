Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında Ofspor'u ağırladı. Karadeniz ekibinin hocası Tolgay Kerimoğlu, efsane futbolcunun ağabeyi çıktı.
Ofspor Teknik Direktörü Tolgay Kerimoğlu, Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyi çıktı.
Maçın 90 dakikası beraberlikle sonuçlandığı takdirde iki devreli uzatma oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
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