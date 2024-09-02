Galatasaray, Ismail Jakobs'u Kiralık Olarak Kadrosuna Katıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Ismail Jakobs'u Kiralık Olarak Kadrosuna Katıyor

Galatasaray, Monaco'dan Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kulüp, oyuncu için 1.000.000 Euro geçici transfer ücreti ödeyecek ve oyuncuya 2024-2025 sezonu için 2.100.000 Euro garanti ücret verecek. Zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro olarak belirlendi.

02.09.2024 23:22
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Galatasaray, Monaco forması giyen Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma maddesiyle kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco forması giyen Ismail Jakobs'un kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Ismail Jakobs'u Kiralık Olarak Kadrosuna Katıyor - Son Dakika

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