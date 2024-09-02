Galatasaray, Ismail Jakobs'u Monaco'dan Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Ismail Jakobs'u Monaco'dan Transfer Etti

Galatasaray Kulübü, Monaco'dan 25 yaşındaki Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Transfer ücreti olarak 1.000.000 avro ödenecek ve futbolcuya sezon için 2.100.000 avro garanti ücret verilecektir. Zorunlu satın alma bedeli ise 8.000.000 avro olarak belirlenmiştir.

02.09.2024 23:46
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Galatasaray Kulübü, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile 25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü Monaco ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 avro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 avrodur." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Ismail Jakobs'u Monaco'dan Transfer Etti - Son Dakika

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