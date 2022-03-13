Galatasaray, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Galatasaray, İstanbul'a geldi

13.03.2022 17:03
Galatasaray, İstanbul'a geldi

Barcelona ile oynadıkları maçtan sonra olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'a gelemeyen Galatasaray, İspanya'dan direkt İzmir'e gitmişti.

Barcelona ile oynadıkları maçtan sonra olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'a gelemeyen Galatasaray, İspanya'dan direkt İzmir'e gitmişti. Beşiktaş derbisi çalışmalarını İzmir'de sürdüren sarı-kırmızılılar, İstanbul'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda Barcelona ile oynadıkları maçın ardından olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'a gelemeyen Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına İspanya'da başlamıştı. Daha sonra direkt İzmir'e giden sarı-kırmızılılar, dün ve bugün derbi çalışmalarını burada sürdürdü.

Bugünkü antrenmanın ardından sarı-kırmızılı kafile saat 15.30 uçağıyla İzmir'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen kafile daha sonra havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, İstanbul'a geldi - Son Dakika


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