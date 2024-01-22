Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, birebir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 24 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.