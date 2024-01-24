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Galatasaray, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisi devam ettiği için antrenmana katılmadı. Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti ve oyuncularla ilgilenerek sohbet etti.

Galatasaray, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
24.01.2024 - 19:29,  Güncelleme: 19:30
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Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra idman iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İstanbulspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Tedavisine devam edilen Abdülkerim Bardakcı antrenmanda yer almadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti. Timur antrenman öncesinde oyuncularla tek tek ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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