Galatasaray, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde top kapma çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
Tedavilerine devam edilen Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira idmanda yer almadı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı izledi. Timur, idmandan önce yakından ilgilendiği futbolcularla sohbet etti.
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