37 yaşındaki Gomis tarihi performansıyla Galatasaray'ı sırtladı

Sarı-Kırmızılıları Bafetimbi Gomis taşıyor. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 37 yaşındaki forvet, şu anda Galatasaray'ın en golcü futbolcusu.

ÖNCE DİREKLERİ DÖVDÜ, SONRA ATTI

Maça hızlı giriş yapan Gomis, 15. dakikada Sacha Boey'in ortasına vurdu ancak top direkten döndü. Aynı dakika içerisinde köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Gomis takımını öne geçirdi. 31. dakikada ise kale sahası içinde bomboş kalan Gomis, yaptığı kafa vuruşuyla yine direğe takıldı.

YİNE KÖŞE VURUŞU

37 yaşındaki yıldız, 37. dakikada ise yine köşe vuruşunda boşa çıktı ve kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Gomis, ilk 37 dakikada 2 gol attı, 2 kez direğe takıldı. Gomis de 1 net pozisyon kaçırdı.

OLUMSUZ İSTATİSTİKLER BİTTİ

Gomis, 2014/2015'ten bu yana bir Süper Lig maçında 2 ve üstü kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Galatasaray, Gomis'le birlikte 10 ay sonra köşe vuruşundan gol buldu. 14 maç, 8 gol ve 2 asist üreten Gomis, şu anda Galatasaray'ın en golcü futbolcusu.