37 yaşındaki Gomis tarihi performansıyla Galatasaray'ı sırtladı - Son Dakika
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37 yaşındaki Gomis tarihi performansıyla Galatasaray'ı sırtladı

25.12.2022 20:36
37 yaşındaki Gomis tarihi performansıyla Galatasaray'ı sırtladı

Galatasaray'ın İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmaya 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in performansı damga vurdu. İlk yarıda 2 kafa golü atan Gomis, Galatasaray adına ilkleri başardı.

Sarı-Kırmızılıları Bafetimbi Gomis taşıyor. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 37 yaşındaki forvet, şu anda Galatasaray'ın en golcü futbolcusu.

ÖNCE DİREKLERİ DÖVDÜ, SONRA ATTI

Maça hızlı giriş yapan Gomis, 15. dakikada Sacha Boey'in ortasına vurdu ancak top direkten döndü. Aynı dakika içerisinde köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Gomis takımını öne geçirdi. 31. dakikada ise kale sahası içinde bomboş kalan Gomis, yaptığı kafa vuruşuyla yine direğe takıldı.

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YİNE KÖŞE VURUŞU

37 yaşındaki yıldız, 37. dakikada ise yine köşe vuruşunda boşa çıktı ve kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Gomis, ilk 37 dakikada 2 gol attı, 2 kez direğe takıldı. Gomis de 1 net pozisyon kaçırdı.

OLUMSUZ İSTATİSTİKLER BİTTİ

Gomis, 2014/2015'ten bu yana bir Süper Lig maçında 2 ve üstü kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Galatasaray, Gomis'le birlikte 10 ay sonra köşe vuruşundan gol buldu. 14 maç, 8 gol ve 2 asist üreten Gomis, şu anda Galatasaray'ın en golcü futbolcusu.

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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 İstanbulspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 İstanbulspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor)

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 37 yaşındaki Gomis tarihi performansıyla Galatasaray'ı sırtladı - Son Dakika


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