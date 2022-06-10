Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak - Son Dakika
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Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak

10.06.2022 10:07

Yeni sezonda kadrosunu Jorge Jesus'e emanet edecek Fenerbahçe sportif direktörlük pozisyonu için de Portekizli direktör Mario Branco ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile sezona başlayan Fenerbahçe, transfer girişimlerine başlamadan önce sportif direktörünü kulübe kazandırmak istiyor.

BİR PORTEKİZLİ DAHA

Pedro Sepulveda'nın haberine göre, sarı lacivertliler 46 yaşındaki Portekizli sportif direktör Mario Branco ile anlaşma sağladı. Mario Branco daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, CSA Steau, Estoril, Hajduk Split, Astra Ploisesti, PAOK, Leixoes ve Famalicao'da görev yaptı.

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GALATASARAY İLE İSMİ ANILMIŞTI

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Domenec Torrent ile anlaşma sağlayan Galatasaray, sportif direktör direktör arayışlarına başlamıştı. Sensibile ile anlaşma yapılmadan önce Mario Branco ile de görüşülüp anlaşma sağlanamamıştı.

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Galatasaray, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak - Son Dakika


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