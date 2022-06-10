Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak

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Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile sezona başlayan Fenerbahçe, transfer girişimlerine başlamadan önce sportif direktörünü kulübe kazandırmak istiyor.

BİR PORTEKİZLİ DAHA

Pedro Sepulveda'nın haberine göre, sarı lacivertliler 46 yaşındaki Portekizli sportif direktör Mario Branco ile anlaşma sağladı. Mario Branco daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, CSA Steau, Estoril, Hajduk Split, Astra Ploisesti, PAOK, Leixoes ve Famalicao'da görev yaptı.

GALATASARAY İLE İSMİ ANILMIŞTI

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Domenec Torrent ile anlaşma sağlayan Galatasaray, sportif direktör direktör arayışlarına başlamıştı. Sensibile ile anlaşma yapılmadan önce Mario Branco ile de görüşülüp anlaşma sağlanamamıştı.