Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i kadrosuna kattı

20.07.2022 19:35
Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i kadrosuna kattı

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.

Kariyerine ülkesi İsviçre'de başlayan Bosna Hersek asıllı 30 yaşındaki santrfor, sırasıyla Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica'da forma giydi.

Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Haris Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez fileleri havalandırdı.

İsviçre Milli Takımı'nda da görev yapan Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı.

Haris Seferovic, Eintracht Frankfurt'ta forma giydiği dönemde, Almanya'da bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Türk kökenli Alman vatandaşı Tuğçe Albayrak'a verdiği destekle takdir toplamıştı. Seferovic, 2014'te Borussia Dortmund maçında fileleri havalandırdıktan sonra üzerinde "Tuğçe = Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazılı tişörtü göstererek golü Tuğçe Albayrak'a adamıştı.

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Kaynak: AA

Eintracht Frankfurt, Haris Seferovic, Galatasaray, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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