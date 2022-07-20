Haris Seferovic, Eintracht Frankfurt'ta forma giydiği dönemde, Almanya 'da bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Türk kökenli Alman vatandaşı Tuğçe Albayrak'a verdiği destekle takdir toplamıştı. Seferovic, 2014'te Borussia Dortmund maçında fileleri havalandırdıktan sonra üzerinde "Tuğçe = Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazılı tişörtü göstererek golü Tuğçe Albayrak'a adamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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