Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e ulaştı; taraftarlar coşkuyla karşıladı.

SÜPER Lig 27'nci hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak lider Galatasaray, İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda sarı-kırmızılı ekibi Galatasaraylı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Galatasaray taraftarları açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla renkli görüntüler oluşturdu.

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, kendisi için hazırlanan pankartla birlikte poz verip taraftarlara üçlü çektirdi. Teknik direktör Okan Buruk da kendi pankartıyla hatıra fotoğrafı çektirip taraftarları selamladı. Galatasaray'da tedavisi süren Victor Osimhen kadroda yer almazken, kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı kafileyle birlikte İzmir'e geldi. Galatasaray takım otobüsü emniyet güçleri eşliğinde kamp yapacağı otele hareket etti.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Yaser Asprilla, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Can Armando Güner, Roland Sallai, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Cihan Akgün, Yunus Akgün, Renato Nhaga, Batuhan Şen, Noa Lang, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Günay Güvenç, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Ahmed Kutucu."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:34:58. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.