Galatasaray, John Meeks\'i Kadrosuna Kattı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, 26 yaşındaki ABD'li oyuncu John Meeks'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Skorer oyun tarzı, yüksek yüzdeli saha içi isabeti ve çok yönlü forvet oyunu ile dikkat çeken ABD'li oyuncu John Meeks, 2025-2026 sezonunda Galatasaray forması giyecek. Geçtiğimiz sezon Bnei Ofek Dist Hertzeliya formasıyla İsrail Winner Ligi, FIBA Europe Cup ve Porto Riko ekiplerinden Santeros de Aguada ile Latin Amerika sahnesinde gösterdiği güçlü performanslarla dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Meeks'e yeni sezonda parçalı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz. Ailemize hoş geldin John Meeks" ifadelerine yer verildi.