Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

Galatasaray, Jorge Jesus\'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Oblak'ı kadrosuna katmak istiyor. Benfica döneminde Jorge Jesus'la şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli kalecinin sarı kırmızılı kulübe gelmeye sıcak baktığı kaydedilirken, Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği bildirildi.

10.05.2025 09:56
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Süper Lig devi Galatasaray'da yeni sezonda ilk olarak kaleci sorunu çözülecek. Muslera'nın 15 yıllık kariyerinin ardından sarı kırmızılılar o bölgeye Atletico Madrid'in kalecisi Oblak'ı getirmeyi hedefliyor.

JESUS İLE ŞAMPİYON OLDU

32 yaşında file bekçisinin Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol ekibi her ne kadar Oblak'ın tutmak istese de Sloven kaleci kariyerinde bir değişime gitmek istiyor.

2013-14 sezonunda Benfica'da forma giyen ve Jorge Jesus'un öğrenciliğini yapan Oblak, Portekiz'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Deneyimli file bekçisi 25 maçta kalesini korumuşdaha sonra Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un çok istediği Sloven kaleci yaklaşık 11 yıldır La Liga'da oynuyor.

25 MİLYON EURO

Oblak için Galatasaray'ın dışında Almanya ve İngiltere'den de talipler olduğu öğrenildi. Oblak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

Dursun Özbek, Jorge Jesus, Galatasaray, Okan Buruk, Benfica, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Yavuz:
    elli tane kaleci haberi yaptınız biri doğru çıkmadı 19 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    amacını galatasaray ı manüpüle etmek son dakika haber dürüst olun 13 6 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Günaya ne olmuş? 10 4 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    32 yaşında kaleci gelmesin. 24-25 yaşlarında kendini kanıtlamış kaleci alınmalı. 8 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Şampiyonlar ligi maçlarını izliyorum, takımlara turu atlatan baş aktörler kaleciler. Kalecinin önemini bir kez daha anlıyorum. Oblak, Sommer, Courtois, Donnarumma mucize kurtartışlar yapıyorlar. Bizdeki Muslera veya Livakovic olsa benzer pozisyonlarda topa atlamıyorlar bile. Nasılsa gol olur diye. 2 1 Yanıtla
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