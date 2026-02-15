Galatasaray Juve Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL