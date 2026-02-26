Galatasaray, Juventus'a Yenilmesine Rağmen Turu Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Juventus'a Yenilmesine Rağmen Turu Geçti

26.02.2026 04:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilerek ilerlemeyi başardı. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, takımın iyi oynamadığını ancak turu geçmenin önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, taraftarlara teşekkür ederek, takımın hedeflerinin büyük olduğunu ve kendilerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen ancak tur atlayan Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, çok iyi oynamadıklarını ama önemli olanın turu geçmiş olmaları olduğunu söyledi.

Yılmaz, Juventus'a karşı İstanbul'daki ilk maçtaki 5-2'lik skor avantajı sayesinde bugün 3-2 yenilmelerine rağmen tur atladıkları maçın ardından Allianz Stadı'nın karma alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Juventus karşısında iyi oynamadıklarını belirten Yılmaz, "Ama sadece şunu söylemek istiyorum taraftarlarımıza; 3-0 gerideyken bile bizi her zaman desteklediler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yani o saha içerisinde onların seslerini hep duyduk. Onlar da bizim itici kuvvetimiz oldu. Aslında maça baktığınızda çok gerçekçi olmamız lazım. Çünkü çok iyi oynamadık. Ama önemli olan turu geçtik. Mutluyuz tabii ki. İnşallah çok daha iyi oynayıp taraftarlarımızı, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

Maç içinde kendi performansını nasıl bulduğu sorusuna Barış Alper Yılmaz, "Önemli olan pozisyona girebilmek. Vücudumu hazırlıyorum aslında. Çok çalışıyorum. Gelişmeye açık bir oyuncuyum. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman sonuçlandıramadım. Açıkçası üzgünüm. Çünkü takıma çok daha katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan bireysel hedeflerimizden önce takım hedeflerimiz daha önemli. Bugün de turu geçtiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

"Bu maçı bu duruma getirenler biziz"

Maç içinde devre arasında ve uzatmalara gidildiğinde teknik direktör Okan Buruk'un kendilerine neler söylediğinin sorulması üzerine Barış Alper Yılmaz, "Bu maçı bu duruma getirenler biziz. Hocamızın maç öncesinde bize verdiği taktiği aslında sahaya çok uygulayamadık. Aslında iyi oynayamadık. Bunu dile getirdim." yanıtını verdi.

Yılmaz, maç içinde skor 3-0'a geldiğinde tedirginleştiklerini ve nabızlarının yükseldiğini dile getirerek "Hata bizim aslında futbolcuların. Hocamız saha kenarında gerçekten bizi çok fazla destekliyor. Onun enerjisi bize geçti diyebilirim. O yüzden tur atladık." ifadelerini kullandı.

"Kimseden çekinmiyoruz"

İngiltere takımlarından Liverpool veya Tottenham Hotspur ile eşleşecekleri hatırlatılan ve bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Yılmaz, "Kim gelirse gelsin biz Galatasaray'ız. Biz kimseden çekinmiyoruz. Biz kendi futbolumuzu oynadığımız zaman biliyorsunuz ki yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. O yüzden bakalım göreceğiz hayırlısı." yorumunu yaptı.

Juventus'a iki maçta toplamda 7 gol attıkları anımsatılan Barış Alper Yılmaz, şöyle devam etti:

"Juventus gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip. Keza Kenan zaten bizim milli gururumuz. Gerçekten o da çok yetenekli oyuncu. Juventus da çok iyi işler yapıyor. Yani kadrosuna baktığınız zaman bireysel olarak gerçekten çok yetenekliler. Ama bizim kendimize, kendi işimize odaklanmamız lazım. Çünkü hedeflerimiz büyük. Bunları yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyoruz."

"3-0 gerideyken oynamak gerçekten kolay değil"

Bugün tur atlamış olmalarına rağmen tur atlama keyfini tam yaşayıp yaşamadıkları sorusu da yöneltilen Yılmaz, "Yani açık olmak lazım. Çünkü biz buraya farklı bir skorla geldik. Geri çekilelim gibi bir düşüncemiz yoktu. Kendi oyunumuzu oynamak istedik. Ama golleri yiyince tabii ki de üzüldük. Motivasyonumuz düştü. Çok fazla pek sevinemedik. Ama önemli olan turu geçmemiz. Böyle bakmamız lazım. Ülkemiz adına gerçekten çok büyük işler yapıyoruz. Daha da iyi işleri yapacağız hep beraber." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçtan sonra kendilerini arayarak tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Juventus'a Yenilmesine Rağmen Turu Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
23:07
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 05:56:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray, Juventus'a Yenilmesine Rağmen Turu Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.