Galatasaray Juventus Maçı Öncesi Okan Buruk Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşısında kazanıp, ikinci maç için avantaj elde etmek istediklerini söyledi. Buruk ayrıca hem fiziksel hem mental hem de kadro olarak en iyi durumlarında olduklarını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Sezona başlarken ilk hedeflerin ilk 8 içinde olup, bir üst tura çıkmak olduğunu hatırlatan Buruk, "Bunu İlk 24'ü içerisinde olup, bir play-off maçıyla başarmak için, bu hayalimize yürümek için önemli bir fırsat. İlk maçı sahamızda oynayacağız. Rakibimizin ne kadar iyi oyuncuları olduğunu, ne kadar iyi bir teknik direktörleri olduğunu ve ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Onlar zor bir dönem geçiyor. Performans olarak iyi maçlar oynasalar da kazanamadıkları çok fazla maç oldu. Şanssız bir dönem geçiyorlar. İki gün önce maç oynadılar. Onlara göre daha fresh olacağız. İki takımın da hedefi Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak. Bizi çok zor bir maç bekliyor. Taraftarımızla birlikte, bundan önce yaptığımız ortamı tekrar yapıp, sahamızda kazanıp, ikinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz. Hiçbir türlü bu tur ilk maçta bitmeyecek. O yüzden iki maçlık bir oyun ortaya koymamız, iki maç içerisinde de o kadroyu doğru bir şekilde kullanmamız gerekecek. Yarın inşallah taraftarımızla birlikte kutlayacağımız bir galibiyet alırız" diye konuştu.

İki takımın da rakiplerine oyunlarını oynamasına izin vermediğini belirten 52 yaşındaki teknik adam, "Önde basan Juventus var. Galatasaray'ın iç sahadaki oyunu ortada. Denge içerisinde oynamak gerekiyor. Hücum yapacağız. İyi hücum, iyi savunma yapacağız. Taraftarımızla birlikte hücumu ve savunmayı beraber yapağız. Onun yanında rakibimizin de güçlerini bilerek, onların iyi yönlerini bilerek onlara karşı en iyi savunmayı yapmamız gerekiyor. Bazen iyi savunmalar, Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçları kazandırıyor. Beraber savunduğumuz, beraber atak yaptığımız gecede taraftarımızla beraber önemli bir galibiyet alma şansımız var. Karşımızda çok iyi bir takım var. Onları da çok önemsemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Alman futbolcu Leroy Sane'nın durumu hakkında da bilgi veren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "28 Ocak'ta oynanan Manchester City maçında sakatlandı. 20 günlük maç eskiliği var. Son 3 gündür takımla antrenman yapıyor. Şu anda oynayabilecek durumda. Yarın bizle beraber olacak" ifadelerini kullandı.

"Rakip ne oynarsa oynasın, beraber olmamız gereken bir maç"

Juventus'un farklı savunma anlayışlarıyla oynadığını aktaran Okan Buruk, "Inter maçında 4'lü savunma ile oynadılar. Diğer maçlarda 3'lü başlayıp, 4'lüye döndüğü, oyun içerisinde 5'li savunmaya geçtiği maçlar oldu. Çok fazla gezen oyuncuları var. Atletico Madrid'in ne oynayacağını biliyorsunuz. Onun dışında hareketlilik çok fazla. Rakibin tam olarak nerede, nasıl karşılayacağını, savunmadaki, hücumdaki dizilişlerini bilemediğimiz maçlar da oluyor. Rakip ne oynarsa oynasın, beraber olmamız gereken bir maç. Maçın önemli yanı beraber hareket etmemiz olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Hem fiziksel olarak hem mental olarak hem kadro olarak en iyi durumumuzdayız"

Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda savunmanın önemli olduğuna dikkat çeken Buruk, "Ligde zaten savunma yapmıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde savunmayı iyi yapmanız gerekiyor. Rakiplerin çok güçlü oyuncuları var. Çok eksik kaldığımız dönemler dışında çok iyi savunma yaptığımız var, özellikle Liverpool maçını söyleyebiliriz, Bodo/Glimt maçında ön alan baskılarında etkili olduk. Atletico Madrid maçının ikinci devresinde çok iyi savunma yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız. Hem fiziksel olarak hem mental olarak hem kadro olarak en iyi durumumuzdayız. Bundan önceki 2 sene Avrupa kupalarından elenmemizde çok eksik kadrolarla oynadık. Bu sefer çok geniş kadroyla yarın sahada olacağız. Sakatlıktan dönen de çok fazla dönen oyuncumuz var. Başlayan ve iyi bitiren bir Galatasaray olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü" açıklamasında bulundu.

"Oyuncularımız kendi kariyerleri için de çok önemli bir maça çıkacak"

Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın cezalı olduğunun hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu tür maçlarında Lemina profilinde bir oyuncu olması önemli. O savunma direncini gösterecek, bu tür fiziksel olan güçlü bir takıma karşı Lemina'nın olması çok önemli olurdu. Onun olmadığı senaryoda diğer oyuncularımız aynı performansı, aynı direnci göstereceğine yüzde 100 inanıyorum. İkinci maçta Lemina olacak. Tercih et deseniz ikinci maçta olmasını daha isterdim. Oyuncularımız yüzde 100 hazır. Kendi kariyerleri için çok önemli bir maça çıkacaklar. Onun da hakkını verecekler" diye konuştu. - İSTANBUL