Galatasaray Juventus Maçına Hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray yarın sahasında 20.45'te İtalyan ekibi Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Juventus maçına hazır olduklarını belirten Barış Alper Yılmaz, "Ülkemiz ve kulübümüz için çok önemli bir maç. Yüzde 100 hazırız. Son antrenmanı yapacağız. Hocamızın taktiğini sahada uygularsak taraftarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. Umarım kazanırız" ifadelerinde bulundu.

'KENAN ÇOK İYİ BİR İNSAN, İYİ BİR FUTBOLCU'

Milli futbolcu Kenan Yıldız ile maç hakkında konuşmadığını dile getiren Yılmaz, "Çok iyi bir insan, iyi bir futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. Çok iyi oynar ama inşallah biz kazanırız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin vitrin yeri olduğunu dile getiren 25 yaşındaki milli oyuncu, "Buralar hatanın az olduğu yer. İnşallah hata yapmamaya çalışırız ve kazanırız. Burası vitrin yeri ve inşallah iyi oynarım" diye konuştu.

'BİREYSEL HEDEFLERİMİZ, TAKIM HEDEFLERİMİZİN GERİSİNDE'

Bireysel hedeflerden ziyade takım hedeflerine odaklanmak gerektiğini söyleyen Barış Alper Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Takım hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Pozisyon fark etmiyor. Bireysel hedeflerimiz, takım hedeflerimizin gerisinde."

'HOCAM KİME GÖREV VERİRSE BİLİN Kİ EN İYİSİ O'

Noa Lang ile arasındaki rekabetin sorulması üzerine ise Barış Alper Yılmaz, şöyle cevap verdi:

Galatasaray çok büyük bir kulüp. Buraya gelen oyuncular her zaman iyi oyunculardır. Yeni gelen transferlerimiz çok iyi insan ve çok iyi futbolcu. Hocam kime görev verirse bilin ki en iyisi o. Saha içerisinde kim oynuyorsa oynasın o hak ediyordur bence."