Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
15.02.2026 16:28
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie, Galatasaray'ın lig aşamasında Monaco'ya 1-0 kaybettiği maçı da yönetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı.

DEV MAÇI MAKKELIE YÖNETECEK

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Maçın 4. hakemi Allard Lindhout olacak. Müsabakada VAR'da Alman Bastian Dankert, AVAR'da Benjamin Brand görev yapacak.

MONACO MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ

Danny Makkelie, bu sezon Galatasaray'ın lig aşamasında Monaco ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçı yönetmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Uğurlular Türkiye de 7 5 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    İşin uğurlulara kaldıysa zaten 1905’ten beri boşuna yaşamamışsın aslanım:) 2 1 Yanıtla
