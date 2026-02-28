Galatasaray Juventus'tan Dönüşte Değişiklik Yaptı - Son Dakika
Galatasaray Juventus'tan Dönüşte Değişiklik Yaptı

28.02.2026 20:22
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Taraftarlar destek pankartları açtı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Juventus müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Ligde çıktığı 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak 55 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini konuk etti.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wifried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga, Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Juventus ile uzatmaya giderek 120 dakika oynanan mücadelenin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Buruk, Juventus'a karşı ilk 11'de görev verdiği Abdülkerim, Jakobs ve Lemina'yı yedeğe çekerken, ağrısı bulunan Roland Sallai'yi kadroya almadı.

Victor Osimhen için özel pankart

Galatasaraylı taraftarlar, kuzey tribününde Njeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel pankart açtı.

Taraftarların hazırladığı pankartta İngilizce olarak, "Biz aileyiz ve aile her şeydir." ifadesi yer aldı. Isınmaya çıkan Osimhen, pankartın olduğu tribüne giderek fotoğraf çekildi.

Taraftardan şampiyonluk pankartı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa inandıklarını belirten pankartlar açtı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde tribünlerde "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız" "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazılı pankartlar kaldırdı.

Taraftarlar, maçtan önce sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak moral ve destek verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Galatasaray, Alanyaspor, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

