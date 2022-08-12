Kariyerine 2005-2006 sezonunda ülkesi Letonya'da Cesis takımında başlayan Pulvere, 2010-2011 Latjivas Üniversitesi'nde forma giydi. 2011-2012 sezonunda TTT Riga takımına transfer olan 32 yaşındaki basketbolcu, 2013-2014 sezonunda bir yıllık Kibirkstis-Tinche macerasının ardından yeniden TTT Riga'ya döndü ve burada 9 sezon oynadı.

Kaynak: AA

Galatasaray, basketbol, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı Pulvere'yi transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.