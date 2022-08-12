Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı Pulvere'yi transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı Pulvere'yi transfer etti

12.08.2022 18:08
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı Pulvere'yi transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı skorer oyun kurucu Ieva Pulvere'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı skorer oyun kurucu Ieva Pulvere'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Ieva Pulvere'ye, 'Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine 2005-2006 sezonunda ülkesi Letonya'da Cesis takımında başlayan Pulvere, 2010-2011 Latjivas Üniversitesi'nde forma giydi. 2011-2012 sezonunda TTT Riga takımına transfer olan 32 yaşındaki basketbolcu, 2013-2014 sezonunda bir yıllık Kibirkstis-Tinche macerasının ardından yeniden TTT Riga'ya döndü ve burada 9 sezon oynadı.

Pulvere, geçen sezon takımı ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 16 maçta 11,9 sayı, 4,2 ribaunt, 3,2 asist ortalamaları ile oynadı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet Kamile Nacickaite'yi transfer etti Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet Kamile Nacickaite'yi transfer etti
Kaynak: AA

Galatasaray, basketbol, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı Pulvere'yi transfer etti - Son Dakika

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