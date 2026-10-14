Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yarın Sinan Erdem'de Schio'yu konuk edecek. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yarın Sinan Erdem'de Schio'yu konuk edecek.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi iki takım daha önce 11 kez karşılaştı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde yarın İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta Beretta Famila Schio'nun yanı sıra Sırbistan'ın Kızılyıldız ve Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen ekibiyle karşılaşacak.

Geçen sezon organizasyonda final oynayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye 68-55 mağlup olarak sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

Beretta Famila Schio'yla daha önce 11 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, bu maçların 7'sinde rakibini mağlup ederken 4 maçtan ise parkeden yenik ayrıldı.

Kaynak: AA
Beretta FamilaGalatasaraySinan ErdemİtalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:27:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yarın Sinan Erdem'de Schio'yu konuk edecek. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei