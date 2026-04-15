Galatasaray Kadın Basketbolda FIBA Avrupa Ligi Heyecanı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncuları Ayşe Cora Yamaner ile Elif Bayram, FIBA Avrupa Ligi için iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtti.

İspanya'nın Zaragoza kentinde 15-19 Nisan'da düzenlenecek FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele edecek sarı-kırmızılı kadın basketbol takımın oyuncuları Ayşe Cora Yamaner ile Elif Bayram, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takım kaptanı Ayşe Cora Yamaner, sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi 6'lı Final'de mücadele edemeyeceğini belirterek, "Takım, çok zorlu bir turnuvaya gidiyor. Bütün sezon boyunca önümüzdeki iki maç için emek verdik. Turnuvaya yarı finalden devam edeceğiz. Günlük performansın önemli olduğu maçlar oynayacağız. Bu tarz karşılaşmaların telafisi yok. Favorinin olmadığı karşılaşmalar oynayacağız. Takımların iyi veya kötü günleri olabiliyor. Sezonun en iyi iki maçını oynamak için İspanya'ya gideceğiz. O iki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Ligi'nde kolay maç oynamadık"

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki Avrupa Ligi performansına değinen milli oyuncu, "Bu sezon Avrupa Ligi'nde sadece USK Prag'a yenildik. Onların da 6'lı Final'e kalamaması, ligdeki rekabetin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Avrupa Ligi'nde kolay maç oynamadık. Her topun değerini bilmeye çalıştık. Yarı finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz. Basket Landes-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Ev sahibi Casademont Zaragoza, yarı finalde rakibimiz olabilir. Orada farklı bir atmosfer olacak. Dolu salonda oynayacaklar. Kazanan tarafta olmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Yarı finaldeki olası rakiplerine değinen 33 yaşındaki oyuncu, "Basket Landes'e karşı daha önce oynadık. Onları yendik ama seride kaybettiğimiz bir maç da olmuştu. Basket Landes, bence ters bir takım. Çok baskılı oynuyorlar. Kadro olarak onlardan iyiyiz ama tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalarda bir favori belirlemeniz zor. O gün daha iyi oynayan finale kalıyor. Ben rakip seçemem. Rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli. Avrupa Ligi için çok iyi bir kadro kurduk. Sakatlık sebebiyle Teja Oblak ile birlikte turnuvada yer alamayacağız. Bu yüzden zaten geniş kadro kuruldu. Her şeye rağmen bir hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Bayram: "Buralarda hep bulunmak gerekiyor"

Sarı-kırmızılıların uzun forveti Elif Bayram ise bir oyuncu olarak FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final atmosferini yaşamanın önemli olduğunu söyledi.

İlk defa FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final'de mücadele edeceğini aktaran Elif Bayram, "Çok heyecanlıyım. Bu atmosferi yaşamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buralarda hep bulunmak gerekiyor. Burada olduğumuz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yarı final için hazırlıklara devam ettiklerini aktaran Elif, "Hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İki takım arasında bir tercihim yok. Casademont Zaragoza'nın ev sahipliğinde bir turnuva oynayacağız. Onların seyircisi önünde sahaya çıkacağız. Zor bir atmosfer yaşayabiliriz. Zorları da severiz. Daha önce Basket Landes'i geçtik. Belki onlarla oynamamız daha iyi olabilir. Yine de rakip kim olursa olsun kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın kadro kalitesine değinen 24 yaşındaki oyuncu, "Biz çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli ve yetenekli oyunculara sahibiz. Bu sene Avrupa Ligi'nde yakaladığımız başarı sürpriz değil, bu sezon böyle bir performans gösterdiğimiz için mutluyuz. Organizasyonda sadece USK Prag'a mağlup olduk. USK Prag, iyi bir takım. Diğer maçları kazanmak ve mağlup olduğumuz USK Prag karşılaşmalarından dersler çıkarmak da çok önemli." şeklinde konuştu.

Yarı final maçı öncesi takımdaki atmosferi anlatan Elif, "Hep çok mutluyuz. Hep çok eğleniyoruz. Sezonun sonu yaklaşıyor. Son 2 maçımıza çıkacağımız için keyif alarak oynamaya çalışıyoruz. Antrenmanlar da çok keyifli geçiyor." dedi.