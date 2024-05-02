Galatasaray Kadın Futbol Takımı ALG Spor maçıyla şampiyonluk için mücadele edecek

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında oynayacakları ve kazanmaları durumunda şampiyon olacakları ALG Spor maçıyla ilgili, "Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü Galatasaray Kulübü'nün ikincilik şansı yok. Şampiyon olmak zorundayız, ikinci olduğumuzda kimse mutlu olmayacak" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 68 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, ligin son haftasında 5 Mayıs Pazar günü ALG Spor ile karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi ABB Fomget'in 2 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı kazanması durumunda ilk şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu ALG Spor maçı öncesi Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray Kulübü'nün ikincilik şansı yok"

Kadın futbolunda şampiyonluk kazanmanın Galatasaray camiası için çok önemli olduğunu vurgulayan Metin Ülgen, ALG Spor karşısında galibiyet alarak mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Bu sezon iyi bir futbol oynadıklarını belirten Ülgen, "Biz görevi aldığımızdan beri uykularımız kaçıyor. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü Galatasaray Kulübü'nün ikincilik şansı yok. Şampiyon olmak zorundayız, ikinci olduğumuzda kimse mutlu olmayacak. Biz bu bilinç içerisinde hareket ettik. Sezon başından beri hedeflerimizi koyduk ve o hedefler üzerinde yürüdük. Şimdi son maça kadar getirdik. İki puan öndeyiz, almamız gereken bir maç. Oyuncularım da olayın bilincinde. Çok iyi oynayıp, kadın futboluna da katkıda bulunmuş olacağız. Biz başından beri mutlaka iyi futbol oynamamız gerektiğini hep söylüyoruz. Hem iyi futbol oynayacağız hem iyi skor alacağız ve camiamıza şampiyonluk hediye etmiş olacağız. Temennimiz tabii ki A takımla birlikte şampiyon olup RAMS Park'a çıkmak" ifadelerini kullandı.

"Kadın futbolunun gelişimi için bizim de bir şeyler sunmamız gerekiyor"

Türkiye'de kadın futbolunun son dönemde çok geliştiğini aktaran Ülgen, "Eğer kadın futbolu gelişecekse taraftarı çok olan kulüplerle olacaktır. Kadın futbolunun gelişimi için bizim de bir şeyler sunmamız gerekiyor. İnsanlar eğer iyi futbol görüyorsa size gelecektir, devam edecektir, sayıyı artıracaklardır, ilgileri artacaktır. Bizim bir şeyler yapmamız lazım, 'Bizim ürünümüz şu' diyebilmeliyiz. Şu anda kadın futboluna ilgi de çok artıyor. Bizim mutlaka sahada iyi şeyler yapmamız lazım ki kadın futbolunu geliştirebilelim" diye konuştu.

"Önümüzdeki yıllarda altyapımız daha uygun hale gelecektir"

64 yaşındaki teknik adam, altyapı ile ilgili de çalışmalar yürüttüklerinin de altını çizerek, "Her gittiğimiz yerde deplasmanlar olsun, antrenmanlar olsun altyapı hocamız bizimle birlikte. Altyapı gruplarını açıyoruz ve büyük kitlelere ulaştık, seçmeler yaptık. Zannediyorum önümüzdeki yıllarda fiziki şartları da uygun hale getirdiğimizde altyapımız daha uygun hale gelecektir ve oradan Türk futboluna oyuncular yetiştireceğiz" dedi.

"Galatasaray tarihinde ilk olacak"

Metin Ülgen, Galatasaray tarihinde hem kadın hem erkek futbol takımının daha önce hiç aynı sezonda şampiyon olmadığını hatırlatarak, "Bunu tarif etmek mümkün değil. Tabii ki iki önemli erkek ve kadın takımı şampiyon olduğunda kulübümüz çok güzel şeyler yapacağını bize söylediler. Ben de inanıyorum müthiş şeyler olacak. Galatasaray tarihinde de ilk olacak. Zannediyorum çok güzel şeylerle süsleyecekler. Ama tabii ki biz son maça odaklandık. O maçı kesinlikle almamız lazım ve şampiyon olmamız lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL