Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na Yeni Forvet

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı forvet Flourish Chioma Sabastine'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 1 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sabastine, daha önce Unnich FA, Bayelsa Queens ve Reims takımlarında forma giydi.
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