Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Oyunculardan Berna Yeniçeri, bu başarının Galatasaray tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, adlarını altın harflerle yazdırdıklarını ve sonunda kupayı aldıklarını söyledi. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan takım, armaya yakışan her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

05.05.2024 17:15
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncularından Berna Yeniçeri, sarı-kırmızılıların tarihinde bir ilki başardıklarını söyleyerek, "Adımızı altın harflerle yazdırdık. Sonunda kupayı aldık. Tek bir hayalimiz vardı, şampiyon olmaktı" dedi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında sahasında karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Berna Yeniçeri, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihinde bir ilk. Adımızı altın harflerle yazdırdık. Sonunda kupayı aldık. Tek bir hayalimiz vardı, şampiyon olmaktı. Geçen sene kıl payı kaybettik. Şu anda şampiyonuz. Memleketimden desteklemeye gelen aileme, tüm sevdiklerime armağan ediyorum" diye konuştu.

Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Yeniçeri, "Şampiyonlar Ligi zor bir yer ama biz armaya yakışan her şeyi yapmaya hazırız. Şu anda şampiyonluk kutlamalarını düşünüyoruz. Ondan sonra inşallah gerisini düşüneceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika

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