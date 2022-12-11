Galatasaray Kadın Futbol Takımı rakibine gol yağdırdı! Skorlar tabelaya sığmadı - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı rakibine gol yağdırdı! Skorlar tabelaya sığmadı

11.12.2022 16:47

Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kireçburnu'nu 13-1'lik skorla mağlup ederek haftaya damgasını vurdu.

Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasındaki Galatasaray Petrol Ofisi - Kireçburnu karşılaşmasında gol sağanağı yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, Kireçburnu'nu 13-1 gibi çılgın bir skorla mağlup etti.

YAĞMUR URAZ ŞOV YAPTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13'te Emine Esen Ecem, 24'te Derya Ayhan, 25, 31, 39, 43 ve 51. dakikalarda Yağmur Uraz, 26, 32 ve 56'da Birgül Sadıkoğlu, 62'de Ebru Topçu, 72'de Milica Denda ve 80'de Elena Gracinda Santos kaydetti.

Goller tabelaya sığmadı! Galatasaray'dan inanması zor fark

ASLAN'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-Kırmızılılar çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Aslan'ın bu başarısı büyük ses getirdi.

YORUMLAR (1)
  • Muhammet Kavak: Abartılacak bir durum yok kadınlarda futbol çöp Almanya'nın ikinci lig bayan futbol kulüplerinden biri Galatasaray bayan futbol takımıyla maç yapsın 13 1 Galatasaray ya da FB ya da bjk farketmez yenilir Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
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Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Futbol Takımı rakibine gol yağdırdı! Skorlar tabelaya sığmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Futbol Takımı rakibine gol yağdırdı! Skorlar tabelaya sığmadı - Son Dakika
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